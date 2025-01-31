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Тебя ждёт мастер-класс про разнообразие видов клоунады и эксцентриады! Будет необычайно :) В программе: - Великие клоуны мира - Типизация жизненного и комичного в обобщенном образе клоуна - Особенности разных видов клоунады - Освоение трюкового материала - Элементы манипуляции (фокусы) Педагог: Инга Лозовая, режиссер и артист цирка, преподаватель Института Современного Искусства. Стоимость: заранее — 4 500 р., день в день — 5 000 р.
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