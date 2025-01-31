ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

Душевная клоунада

пространство Дебри, Дербеневская улица, 14к3

Начало:

Завершение:

от 4500₽ до 5000₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Тебя ждёт мастер-класс про разнообразие видов клоунады и эксцентриады! Будет необычайно :) В программе: - Великие клоуны мира - Типизация жизненного и комичного в обобщенном образе клоуна - Особенности разных видов клоунады - Освоение трюкового материала - Элементы манипуляции (фокусы) Педагог: Инга Лозовая, режиссер и артист цирка, преподаватель Института Современного Искусства. Стоимость: заранее — 4 500 р., день в день — 5 000 р.

Контакты

Телефон

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста