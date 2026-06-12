Все знают их с детства: Морозко, Варвару-красу, Бабу-ягу в избушке на курьих ножках. Но откуда эти образы пришли в сказки? Что на самом деле скрывают истории, которые веками передавали из уст в уста? И как они однажды ожили на киноэкране? Ты узнаешь: — Откуда пришли главные образы русских сказок и какие корни скрываются за ними в традиционной культуре. — Каким был творческий путь режиссёра-юбиляра Александра Роу и как рождались его знаменитые фильмы-сказки: «Морозко», «Варвара-краса, длинная коса», «Огонь, вода и… медные трубы». — Какие тайны хранят мемуары Георгия Милляра — самого знаменитого исполнителя роли Бабы-яги в советском кино. Лектор — Ангелина Дронова, историк, выпускница исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова и соискатель кафедры истории России XIX — начала XX века. Автор статей по истории театра и танца. Сбор гостей — в 18:00, начало лекции — в 18:30. В стоимость любого билета входит угощение.