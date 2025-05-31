Попс энергетически уничтожал этого человека. Он подзабыл старое доброе и уже комфортно себя чувствовал среди усатых модников выдроченной музыки. Он приходил на тусовки со своей небольшой компашкой, они выпивали несколько пив, стоя недалеко у сцены, медленно покачивая головами. После трагичного вздоха, он решался ехать домой. И только уже в кровати, под покровом ночи, его мучило настоящее Я и требовало выплеснуть из себя всю Дурь! 31 мая приходи слушать этих монстров: Arbuda Крошки в ложке Субкультура тунеядцев La Dvdyvo Zames Kukolka Pp Antisssaint Ohlz