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Дурь

Только Сами
улица Ибрагимова, 31к7

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Попс энергетически уничтожал этого человека. Он подзабыл старое доброе и уже комфортно себя чувствовал среди усатых модников выдроченной музыки. Он приходил на тусовки со своей небольшой компашкой, они выпивали несколько пив, стоя недалеко у сцены, медленно покачивая головами. После трагичного вздоха, он решался ехать домой. И только уже в кровати, под покровом ночи, его мучило настоящее Я и требовало выплеснуть из себя всю Дурь! 31 мая приходи слушать этих монстров: Arbuda Крошки в ложке Субкультура тунеядцев La Dvdyvo Zames Kukolka Pp Antisssaint Ohlz

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