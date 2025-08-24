Увядает троицын цвет. Осыпаются лепестки лилий и гвоздик. Гнутся от ветра, трепещут стебли крапивы и руты. В память об уходящем лете четыре группы сплетут венки из гибких мелодий и развесят их на ветвях тягучих риффов, растущих в чаще гнетущих аккордов. Mirocaw (Post Industrial/Dark Ambient, Москва) Неординарный проект работающий в широком спектре постиндустриальной музыки старой школы, включая экспериментальную электронику, death industrial, noise и dark ambient. В атмосфере, создаваемой аналоговыми и цифровыми синтезаторами, наполненной полевыми записями, вокалом, криками, акустическими инструментами, слушатель отправляется в путешествие по миру разрушения, глубокой меланхолии к потаенным закоулкам подсознания сквозь различные исторические эпохи. Towards My End (Death/Gothic Metal, Москва) Melodic death metal, gothic metal, doom-death в смеси с ранней волной классического хэви-прото-дума от бывших участников Train to Elswhere омоет слушателей волной неизбежности осенней меланхолии. Щемящие стоны струн, отмеренные шаги барабанов, инфернальный вокал вернут дух прошлого, раскроют эстетику 80-90-х, развернут тоскливую лесную мистерию. Endless Ocean (Progressive Post Doom Metal, Москва) Монументальный коллектив, расширяющий просторы жанра Post Doom-Metal. Переливы его гитар волнами накатывают на усыпанный ориентальными вокальными узорами берег, отдавая ощутимым влиянием прогрессива и пост-металла. Трайбловые пляски барабанов уже зовут героя в холодную пустыню, где царит гудение тяжелых дум и стон солёного ветра. Talsur (Doom Metal, Москва) Академически правильно выстроенный Doom-Metal, когда выверенность стиля в сочетании с классической подачей музыкального материала, придётся по вкусу любителям столпов жанра. Волнительные, густые аккорды жестоким вальсом кружат печальное золото лесных мелодий на забытых берегах, унося в глубь тьмы человеческих душ.