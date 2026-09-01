Dukhnevich и Sergey Masterov празднуют день рождения :) Ты услышишь огненную программу от артистов, а также увидишь специального гостя — Alexey Sonar. Его релизы на Anjunabeats, Armada, Monstercat Silk и, конечно, на его лейбле SkyTop играли многие мировые звёзды от Above & Beyond до Paul van Dyk. Также тебя ждут подарки от именинников — сет Dukhnevich из ещё неизданных треков, а также новый проект Сергея — My Way Beat. Вход свободный по предварительной регистрации. ALEXEY SONAR DUKHNEVICH MY WAY BEAT Monado ALEX AVEIRO Voser Utlov Vo:Da FAKE AWAKE