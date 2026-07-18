Настала пора звёзд в телескопе, птиц в бинокле и ягод с куста. Добавь к этому отличную компанию, тёплые разговоры и вкусное меню — идеальный вечер готов. Кто организатор: DNA: Пекарня и кухня, выдающийся хлеб и честная еда. Закатный бранч: праздник за длинным столом для людей Программа: Встретят тебя с бокалом и закусками. В ожидании начала можно фотографироваться, высматривать птиц в бинокли, изучать окрестности, знакомиться и просто наслаждаться видами. После тебя ждёт закатный бранч: под открытым небом будет накрыт длинный стол. Также будут карточки с вопросами, чтобы разговоры складывались легко, а новые знакомства были тёплыми. Команда DNA приготовит блюда на гриле из сезонных продуктов, конечно, снабдив меню тем самым хлебом. Лучшая и любимая часть бранча — ты отправишься гулять по ферме с целью съесть столько сладкой клубники, сколько получится и нагуляться по клубничным полям, встречая закат. Кульминация вечера: отправишься провожать закат. После возвращаешься, но уже к костру — жарить маршмеллоу и делиться историями. А потом все пойдут на десерт. Меню: Состоит из 10−12 позиций, чтобы ты мог попробовать как можно больше разных блюд, быть сытыми и счастливыми весь вечер. Продукты покупают у локальных фермеров, горячее готовят на гриле. Все подаётся в общий стол, чтобы сохранить атмосферу тёплого летнего ужина. Напитки: 3−5 позиций разных напитков. Время в пути ориентировочно 1-1,5 часа из Москвы в зависимости от ситуации на дорогах. Все остальные детали: точное место проведения, как добраться и что взять с собой — придут тебе в письме за неделю до события. Можно выбрать билет с трансфером, а можно добраться самостоятельно.