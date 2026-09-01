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Дружеские знакомства

Вспышка
Нижняя Красносельская ул., 35, стр. 2

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+

Про событие

Будешь дружить? Встреча, на которой ты познакомишься с новыми людьми и, возможно, найдёшь друзей по интересам :) В программе: — Знакомство с каждым участником в формате быстрых знакомств — Карточки с вопросами, которые помогут легко найти общие интересы с новыми людьми — Совместное заполнение анкеты дружбы, почти как в детстве ;) —Общий чат после встречи, который остается с тобой навсегда Приходи, чтобы классно провести время и познакомиться с новыми людьми.

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