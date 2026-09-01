Будешь дружить? Встреча, на которой ты познакомишься с новыми людьми и, возможно, найдёшь друзей по интересам :) В программе: — Знакомство с каждым участником в формате быстрых знакомств — Карточки с вопросами, которые помогут легко найти общие интересы с новыми людьми — Совместное заполнение анкеты дружбы, почти как в детстве ;) —Общий чат после встречи, который остается с тобой навсегда Приходи, чтобы классно провести время и познакомиться с новыми людьми.