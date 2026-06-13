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Про событие
«Дружба» снова объединит организаторов независимых фестивалей и вечеринок и соберёт на одной площадке более 40 локальных диджеев, музыкантов и приглашённых зарубежных артистов. Более 5 000 квадратных метров музыки, света и движения: несколько уровней, залы, переходы и арт-объекты превратятся в единый ночной маршрут. Масштабная встреча музыкальных сообществ, эстетик и сцен в одном времени и пространстве 13 июня в пространстве ДК завода Серп и молот.
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