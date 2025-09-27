«Эту легенду я слышал от своих старших братьев...» Фестиваль творческой свободы, равенства и братства косплееров, музыкантов, крафтеров, художников, гиков, отаку и всех, кто умеет громко и весело греметь и тусить. Уютный Форт 57 — замечательное место, чтобы вспомнить старые мемы и обменяться новыми трендами, сдуть пыль со своего старого косплея и пойти удивлять молодежь. Вечеринка превратит могучий квест-рум в пати-колбасинг-тусодом. Тебя ждёт: — Безбашенный косплей, — Выступление живых и мощных коллективов, — Крафтовые настолки независимых разработчиков, — Быстрые НРИ-ваншотики, — Призы и торговые стенды, — Презентации и мастер-классы по мультикам, манге и играм, — Показ пятисекундных мультфильмов Ща5Сек, — И мно-о-о-о-о-огое другое.