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DrunkCon'2025

Форт 57, Шарикоподшипниковская улица, 13с57

Начало:

Завершение:

от 555₽ до 2222₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Фестивали

Про событие

«Эту легенду я слышал от своих старших братьев...» Фестиваль творческой свободы, равенства и братства косплееров, музыкантов, крафтеров, художников, гиков, отаку и всех, кто умеет громко и весело греметь и тусить. Уютный Форт 57 — замечательное место, чтобы вспомнить старые мемы и обменяться новыми трендами, сдуть пыль со своего старого косплея и пойти удивлять молодежь. Вечеринка превратит могучий квест-рум в пати-колбасинг-тусодом. Тебя ждёт: — Безбашенный косплей, — Выступление живых и мощных коллективов, — Крафтовые настолки независимых разработчиков, — Быстрые НРИ-ваншотики, — Призы и торговые стенды, — Презентации и мастер-классы по мультикам, манге и играм, — Показ пятисекундных мультфильмов Ща5Сек, — И мно-о-о-о-о-огое другое.

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