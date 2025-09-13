Фестиваль скорости и драйва: Drift Expo на Moscow Raceway — завершение сезона. Здесь будет легендарное дрифт-шоу, КАМАЗ-мастер и автогости. Этот уикенд обещает стать ярким и насыщенным праздником для всех любителей скорости, драйва и автомобильной культуры. Команда КАМАЗ-мастер продемонстрирует зрелищное дрифт-шоу и скользящий боком боевой раллийный КАМАЗ. Особое место в программе займёт встреча с Аркадием Цареградцевым — известным российским автогонщиком, дрифтёром, организатором и судьёй. В рамках Public Talk гости смогут задать свои вопросы профессионалу, получить ценные советы по управлению автомобилем в заносе и погрузиться в атмосферу автоспорта изнутри. Аркадий поделится секретами мастерства и расскажет о своих ярких победах и планах. Этот фестиваль объединяет профессиональные заезды и практические мастер-классы для любителей. На профессиональном треке Moscow Raceway каждый желающий сможет попробовать свои силы в управлении авто в заносе под руководством опытных инструкторов. Также в программе: выставка уникальных автомобилей, соревнования по RC Drift (дрифт на радиоуправляемых моделях), торговая зона с разнообразным мерчем, Public Talk со специальными гостями фестиваля, гоночные симуляторы (Sim Racing), дрифт трайки и самое скоростное дрифт такси. По традиции на Moscow Raceway пройдут соревнования по мокрому дрифту — Free Ride Battle. Пилоты на менее мощных авто смогут продемонстрировать свои навыки, проявить мастерство в условиях мокрой трассы и побороться за звание лучшего.