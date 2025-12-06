Встреча, наполненная образами и символами, где ты сможешь попробовать раскрыть тайну гармонии противоположностей. На первый взгляд, в самом словосочетании уже присутствует противоречие — противоположности и гармония. Однако это лишь иллюзия. Небо — Земля, свет — тьма, жизнь — смерть, прошлое — будущее, тишина — звук, добро — зло, движение — покой, видимое — незримое… Что же является ключевым в этом контексте? Как египтянам удавалось, опираясь на заложенные в природе противоположности, продолжать свой путь к постижению Истины, обретению смысла бытия и осознанию своего предназначения? Лекцию читает Андрей Грошев — руководитель «Нового Акрополя» в Центральном регионе России.