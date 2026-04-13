Граф Дракула далеко в Трансильвании — а весь Лондон говорит только о нём. Надо увидеть Дракулу, чтобы ощутить дьявольскую магию этого «носферату» и понять — против неё устоять невозможно. «Чтобы преодолеть искушение, надо поддаться ему»... Продолжительность: 3 часа 20 минут с одним антрактом.