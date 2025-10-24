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Про событие
Замечаешь, что в суете повседневности теряется ощущение опоры и силы? Иногда, правда, не хватает возможности и ресурсов посмотреть на трудности с другой стороны. На встрече ты будешь обращаться к своим внутренним силам через метафору. У тебя будет возможность сконцентрироваться на своей актуальной проблеме и создать дракона-помощника для поиска пути решения. В уютной, безопасной атмосфере ты сможешь полностью погрузиться в процесс и услышать свои внутренние импульсы. Встречу ведёт коллажистка и психолог Екатерина. Все материалы включены в стоимость. Группа небольшая, чтобы каждому хватило внимания и пространства, поэтому успевай забронировать место через https://t.me/carlushaa
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