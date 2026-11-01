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4 года независимой площадке — чего только здесь не наблюдали, от инди-сольников до хардкор-замесов, да и ГЗС фестов в том числе. В праздничной программе декор от kontorka и друзья пространства: Уличный оркестр Укухума Цвет Граната Отваал градирня Хадн Дадн
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