Материал Довлатова позволяет рассмотреть спектр различных тем для размышлений: свободы и не свободы, удивительную способность человека выживать, противостоять системе, об эмиграции и о часто упускаемой идее жить. Пьеса Николая Ильницкого по произведениям Сергея Довлатова. Режиссеры - Николай Ильницкий и Алексей Эйдлин. Продюсер - Дмитрий Гордиенко. Именно в атмосфере квартирника театральность текстов Довлатова раскрывается особенно гармонично. Способствует этому и сопровождает действие оригинально и бережно созданные кавер-версии известных песен рок-группы Пекин Роу-Роу. Живая музыка (вокал, гитара, бас-гитара и барабаны) - полноценная составляющая представления. В спектакле заняты трое актеров, каждый проживает несколько ролей. Горькая ирония Довлатова превращается в сверкающее остроумие и каждый персонаж выходит живым, исполненным комизма и трогательной нежности, без которой нет большого искусства. Первый акт «Компромисс №5 и №10» (60 мин.), второй акт «Иностранка» (50 мин.). 18+.