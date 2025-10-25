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Дорогой Дневник

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

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от 1000₽ до 2000₽
Возраст 0+
Вечеринки

Про событие

Душевный мини-фестиваль. Тебя ждёт размашистая и тёплая программа, как прогулка по осеннему лесу. Музыка: От неоклассических концертов до зажигательного дневного танцпола. Общение: Социальные игры, лекции и пространство для искренних разговоров. Сказки: Волшебные истории для всех возрастов и специальная детская комната. Уют: Маркет с самыми милыми и душевными вещами. Приходи за порцией тепла и хороших привычек. Как и раньше, заканчивают по-домашнему рано, унося с собой самые приятные впечатления. — 25.10 | Yauza 15:00-23:00 Line-up/Activities — coming soon Kids very-very-very friendly event

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