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Про событие
Куда приведёт тебя твоя мечта? На встречи ты сможешь создать карту этого путешествия — путь к твоей цели. У тебя будет возможность визуализировать путь, посмотреть на препятствия и ресурсы, наметить будущие шаги. В безопасной атмосфере ты сможешь исследовать свои стремления через творчество, получив поддержку психолога и коллажистки Екатерины. Этот вечер поможет тебе по-новому увидеть свои желания и внутренние ресурсы, чтобы начать движение к цели. Все материалы включены в стоимость. Группа небольшая, чтобы каждому хватило внимания и пространства – поэтому успевай забронировать место через https://t.me/carlushaa
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