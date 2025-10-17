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Дорога к мечте: коллажная арт-терапия

Эвергрин, Мантулинская улица, 26

Начало:

Завершение:

750₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Куда приведёт тебя твоя мечта? На встречи ты сможешь создать карту этого путешествия — путь к твоей цели. У тебя будет возможность визуализировать путь, посмотреть на препятствия и ресурсы, наметить будущие шаги. В безопасной атмосфере ты сможешь исследовать свои стремления через творчество, получив поддержку психолога и коллажистки Екатерины. Этот вечер поможет тебе по-новому увидеть свои желания и внутренние ресурсы, чтобы начать движение к цели. Все материалы включены в стоимость. Группа небольшая, чтобы каждому хватило внимания и пространства – поэтому успевай забронировать место через https://t.me/carlushaa

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