За десять дней до выхода на экраны, в Пионере состоится спецпоказ новой картины «Взрослые под присмотром», которая выдвигается Швецией на премию Оскар–2027. Фильм представит киновед, специалист по кино Скандинавии Кристина Иванникова, а в обсуждении фильма примет участие гештальт-терапевт, кандидат психологических наук Александра Соболева. В лучших традициях шведского кино («Персона» Бергмана, «Треугольником печали» Эстлунда) замкнутое пространство скалистого острова из уединённого рая превращается в плоскость социального хоррора и, следовательно, в точку невозврата. Помещая своих героев под обжигающий микроскоп северного лета, режиссёр Алекс Шульман обнажает классовое неравенство, подавленную агрессию и систему ротации жертв среди детей и взрослых. На паблик-токе эксперты расскажут, как режиссёр превращает остров в психологическую лабораторию, почему северное лето остаётся любимым временем года для драматических перевертышей, и как режиссёры разных поколений работают с темой изоляции: от экзистенциальных драм Бергмана и едкой сатиры Эстлунда до современного психотриллера «Взрослые под присмотром». Приглашённый эксперт сеанса Александра Соболева — тренер общества практикующих психологов «Гештальт-подход» и сооснователь сервиса подбора психологов «ДА Онлайн». Фильм демонстрируется в оригинале: на шведском языке с русскими субтитрами.