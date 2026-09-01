Спец. показ фильма «Сделано в Милане: история Армани и итальянской моды». Журналист и основатель медиа-проекта о моде Безфильтров Анастасия Полетаева представит фильм и расскажет о противоречивой истории этого документального проекта. А после кинопоказа вместе с приглашённым гостем и зрителями обсудят, как зародилась современная итальянская мода, справедливо ли показан этот процесс в картине и почему в нём отказалась сниматься Донателла Версаче, унаследовавшая главный бренд-конкурент Armani — Versace. На протяжении десятилетий в роскошных салонах Милана рождался облик мировой фэшн-индустрии. Итальянской модой всегда правили семьи — от Армани, Версаче, Гуччи и Валентино до Миссони, Зенья, Феррагамо, Дольче & Габбана и Прада. В своём первом и последнем интервью на экране Джорджо Армани рассказывает историю зарождения бренда, а голливудские звезды, известные модельеры и критики повествуют о том влиянии, которое итальянская мода оказала на весь мир.