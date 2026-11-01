Первый показ картины «Рокки — это я», основанной на реальной истории начинающего актёра Сильвестре Сталлоне и его работе над культовым фильмом 1970-х. Сеанс проведут киноведы и участники сообщества «Гражданин Кейдж» (тг–канал CitizenCage). После показа фильм разберут кинокритик Станислав Ростоцкий, эксперт по боевикам Алексей Одиноков, модератором встречи выступит киновед Максим Малышев. Режиссёр Питер Фарелли («Зелёная книга», соавтор «Тупой и ещё тупее», «Все без ума от Мэри») спустя 8 лет после триумфа «Зелёной книги» и премии Оскар–2019 за лучший фильм берётся за постановку байопика молодого Сталлоне в процессе создания фильма «Рокки» — так же удостоенного главной награды Оскар в 1977-м. Ветеран киноиндустрии сценарист Питер Гэмбл при работе над сценарием «Рокки — это я» изучал интервью Сталлоне и его автобиографическую книгу «Официальный альбом «Рокки». Авторы стремились воссоздать на экране правдивую историю с тем же упорством, с которым Сталлоне подходил к написанию текста фильма и исполнению главного героя. Роль молодого Сильвестра воплотил Энтони Ипполито, а роль его отца исполнил знаменитый Мэтт Диллон. Премьерный и прокатные сеансы «Рокки — это я» по традиции Пионера будут демонстрироваться в оригинале: на английском языке с русскими субтитрами.