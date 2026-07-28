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Допрокатный показ: «Непокой» и обсуждение

Кинотеатр «Пионер»
Кутузовский пр-т 21

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

За несколько дней до выхода в прокат, в Пионере состоится специальный показ анимационного фильма «Непокой» от российского режиссёра Леонида Шмелькова. Фестивальный хит автора знаменитого веб-сериала про синего пса Андрея и лауреата престижных кинофестивалей Берлинале, Суздальского МКФ, премии Ника и других, впервые выступает как режиссёр полнометражной анимации в своём непревзойденном художественном стиле. «Непокой» представит и обсудит приглашённый эксперт Елена Калашникова – филолог, автор трёх книг, преподаватель РАНХиГС. Жанр фильма про человека, который не может выбраться из провинциального отеля, приближён к мистическому триллеру в мотивах гостиничных пространств Стэнли Кубрика и Дэвида Линча. Тревожно-завораживающую интонацию поддерживают музыкальные произведения Сергея Курёхина — культового петербургского композитора, музыку исполняют Алексей Айги вместе со ансамблем 433.

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