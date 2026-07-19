За несколько дней до выхода в российский прокат, в Пионере состоится первый показ новой картины Николаса Виндинга Рефна «Её личный ад». Фильм представит куратор Пионера Виктор Прокофьев, а после сеанса кинокритик Максим Семенов проведёт обсуждение с первыми зрителями. Николас Виндинг Рефн — эстет и бунтарь, автор десяти полнометражных картин, двух авторских сериалов, создатель эстетской рекламы для культовых брендов и один из самых крепких режиссёров современного кино, развивающий собственное направление с весьма узнаваемым визуальным стилем. Премьера нового фильма состоялась в рамках Каннского кинофестиваля–2026, куда Рефн — пятикратный участник смотра, вернулся спустя 10-летие после предыдущей полнометражной картины «Неоновый демон». Первые и последующие показы «Её личного ада» в Пионере будут демонстрироваться в оригинале: на английском языке с русскими субтитрами.