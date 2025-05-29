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Doom Generation: показ с субтитрами + испанский разговорный клуб

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Необычное

Про событие

Фильм Грегга Араки, классика подросткового инди-кино 90-х, трешовое роуд-муви и прочие эпитеты, подтверждающие высокую художественную ценность кинокартины. Вход за любой донат.

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