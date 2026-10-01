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домаспят

Locus Solus
Малая Юшуньская улица, 1

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Никита Беспалов из группы «Света НЕТ» приезжает в Москву. Он выступит с акустическим концертом проекта «домаспят» в формате один человек с гитарой. Будут песни собственного сочинения, несколько каверов и, конечно, живое общение. Атмосфера на концерте будет тёплая и уютная: много разговоров, историй, интерактивов и неловких шуток. Приходи послушать в акустическом звучании песни выпущенные, невыпущенные и те, которые не планируются выпускаться.

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