Никита Беспалов из группы «Света НЕТ» приезжает в Москву. Он выступит с акустическим концертом проекта «домаспят» в формате один человек с гитарой. Будут песни собственного сочинения, несколько каверов и, конечно, живое общение. Атмосфера на концерте будет тёплая и уютная: много разговоров, историй, интерактивов и неловких шуток. Приходи послушать в акустическом звучании песни выпущенные, невыпущенные и те, которые не планируются выпускаться.