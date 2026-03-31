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Дома (Inside)

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

Трагикомедия за авторством Бо Бёрнема (и двух пауков) в 2-х частях, во время просмотра которой вроде бы и смешно, а вроде и не очень. Уникальный комик, начавший свою карьеру в 16 лет с «глупых песенок», в 20 — уже признанный комик, в 25 уходит с комедийной сцены из-за панических атак, а в 30… Тебе предлагают от души посмеяться (и, возможно, поплакать) за просмотром и обсуждением уже культовой работы, и, наконец, узнать ответ на вопрос: кто такой, блин, Джеффри Безос? Вход: свободный, пожертвования пространству приятно удивляют и впечатляют.

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