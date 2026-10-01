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Дом, где готовят красиво

Дом Липы, Садовая-Спасская улица, 21/1

Начало:

Завершение:

4800₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Красивый осенний завтрак, который участники готовят вместе. В квартире в сталинской высотке, за большим столом, с музыкой, ароматом свежего кофе, печёных яблок и тимьяна. Здесь никто не стоит за партой и не записывает рецепты. Собираются небольшой компанией, распределяют приготовление между собой, общаются, смеются, красиво сервируют блюда — а затем садятся за общий стол и завтракают. Ты узнаешь маленькие профессиональные приёмы, которые легко повторить дома: как сделать рассыпчатое песочное тесто, запечь яйца с текучим желтком, правильно приготовить грибы и собрать брускетту так, чтобы она выглядела как блюдо из любимого ресторана. Это несколько часов красивой жизни, после которых остаются новые знакомства, фотографии и желание обязательно повторить такой завтрак дома. Как проходит встреча: – Собираются, пьют кофе и знакомятся. – Вместе начинают готовить завтрак. – Каждый становится частью процесса: кто-то работает с тестом и начинкой для пирога, кто-то готовит грибы, кто-то собирает брускетты, а кто-то сервирует стол. – Накрывают большой красивый стол и фотографируют результат. – Завтракают, разговаривают и никуда не торопятся. Меню осеннего завтрака: – Закрытый песочный пирог с яблоками, камамбером и тимьяном Рассыпчатое песочное тесто, сочные яблоки, сливочный камамбер и аромат свежего тимьяна. Тёплый осенний пирог с тонким балансом сладкого и солёного. – Брускетта с ростбифом, печёной тыквой и пармезановым кремом Хрустящий хлеб, нежный ростбиф, сладковатая запечённая тыква и насыщенный сливочный крем с пармезаном. – Яйца кокот с грибами и грюйером Нежное запечённое яйцо с текучим желтком, сливочные грибы с тимьяном и расплавленный грюйер. Подаётся с хрустящим багетом. Продолжительность встречи около 3 часов.

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