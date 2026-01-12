Профессиональные актёры-импресарио Павел Верешкин и Руслан Еникеев выйдут на сцену перед 750 зрителями и без сценария сыграют спектакль по истории, которую расскажет кто-то из гостей. Это самая большая в России импров-комедия. Это новый формат, сочетающий магию театра и искромётную искренность комедийного шоу. Двое актёров создадут целый мир, переключаясь между ролями и сочиняя сюжет на ходу. А дополнит всё это музыкальная импровизация пианиста Филиппа Строганова. Увидеть спектакль можно будет только один раз: каждое шоу «Сабража» рождается с нуля и больше никогда не повторяется. А стать его соавтором сможет каждый, кто придёт в зал. Возможно, именно ты вдохновишь актёров на целый спектакль и увидишь шоу про себя. Что будет происходить на сцене? Спектакль действительно может начаться с твоей истории. Подойдёт любая: неудачное свидание, громкое увольнение или покупка лошади. Ты рассказываешь её актёрам, и они сразу переносят её на сцену. С этой минуты история тебе больше не принадлежит. Дальше она живёт по правилам «Сабража». За время шоу Павел и Руслан успевают сыграть десятки ролей, сочинить сюжет и создать полноценную постановку. Будет немного абсурдно, крайне музыкально и слегка трогательно.