Поговорят о легендарном доме моды и его новом креативном директоре, способном выпускать 18 коллекций в год. Джонатан Андерсон открыл новые грани Dior, при нём продажи бренда Loewe выросли в пять раз. Искусство и ремесло — лейтмотив его коллекций. Он превращает одежду в скульптуру, вдохновляется букетами цикламенов и Распутиным. Дизайнер регулярно возглавляет рейтинги и получил несколько наград British Fashion Awards, которые называют «Оскарами» мира моды. На лекции ты узнаешь: — о языке и творческом почерке дизайнера; — о том, как Джонатан Андерсон создаёт виральные проекты и взрывает тикток; — о «Модном зоопарке», который бьёт рекорды продаж: сумках-голубях, ежах и броненосцах; — о коллекциях, вдохновлённых современным искусством, керамикой и фарфоровыми супницами; — о том, как дизайнер 20 дней выращивал шалфей на джинсах, кроссовках и пальто. Лектор — Евгения Федотова, исследователь моды, искусствовед. В стоимость входят напитки и закуски.