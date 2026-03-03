Персональная выставка Алексея Громова — это спекулятивный проект о природе художественного процесса. Он имитирует ретроспективу в вымышленной вселенной, где художником является кукла. Это мысленный эксперимент в жанре институциональной критики: творец и произведение меняются местами, а вопрос «кто автор?» доводится до предела. Кукла выступает автором, а реальность собирается из артефактов и помех — «сломанного языка». В экспозиции — мультимедийная инсталляция и серия объектов, имитирующих выставочные пространства. По словам куратора Ильи Крончева-Иванова, Громов создаёт двойник институциональной реальности, обращаясь к традиции художественного мифа. В эпоху постинтернета этот миф разрушается: присутствие и авторство художника перестают быть очевидными. Проект доводит эту логику до абсурда: художник — кукла, галереи — кукольные домики. Автор уменьшен, лишён автономии и превращён в экспонат. Возникает вопрос: может ли создатель сам стать произведением, и где граница между субъектом и объектом? Режим работы: Вт/Вс с 12:00 до 20:00 Вход свободный