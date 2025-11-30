Документальный спектакль Жанны Мороз — это глубокая коммуникация с собой, участниками и зрителями. Этот спектакль — будет про эмоции, чувства, мотивацию. В его основе — реальные истории участников, объединенные единой темой. За шесть встреч люди, не являющиеся актерами, проживают и осмысляют события своей жизни. Затем они выходят на сцену, чтобы рассказать свою личную историю, переплетенную с историями других. Это не про демонстрацию себя — «смотрите, какая я звезда», а про искренний, честный диалог с самим собой и зрителями. В этом процессе рождается тотальный контакт, обмен переживаниями и выход из изоляции. На сцене возникает точка отсчета для нового витка жизни каждого из участников, а может ветка твоей жизни. Приходи, если готов к доверительному опыту. Будет грустно. Будет смешно. Будет близко — как на кончиках пальцев. Будет жизнь. Концепция спектакля такова, что он будет показан только один раз. Автор идеи и режиссёр спектакля Жанна Мороз.