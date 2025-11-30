ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Документальный спектакль Жанны Мороз

Театр Современный Драматургии, улица Палиха, 14/33с2

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Документальный спектакль Жанны Мороз — это глубокая коммуникация с собой, участниками и зрителями. Этот спектакль — будет про эмоции, чувства, мотивацию. В его основе — реальные истории участников, объединенные единой темой. За шесть встреч люди, не являющиеся актерами, проживают и осмысляют события своей жизни. Затем они выходят на сцену, чтобы рассказать свою личную историю, переплетенную с историями других. Это не про демонстрацию себя — «смотрите, какая я звезда», а про искренний, честный диалог с самим собой и зрителями. В этом процессе рождается тотальный контакт, обмен переживаниями и выход из изоляции. На сцене возникает точка отсчета для нового витка жизни каждого из участников, а может ветка твоей жизни. Приходи, если готов к доверительному опыту. Будет грустно. Будет смешно. Будет близко — как на кончиках пальцев. Будет жизнь. Концепция спектакля такова, что он будет показан только один раз. Автор идеи и режиссёр спектакля Жанна Мороз.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста