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До свадьбы доживёт

Садовническая набережная, 71

Начало:

Завершение:

4600₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Наконец есть повод расслабиться — у твоей лучшей подруги свадьба! За 2 дня до неё ты закатываешь масштабную предсвадебную вечеринку, которая по размаху не уступает грядущей свадьбе. В программе ресторан, затем — ночной клуб, в котором ты встречаешь давнего знакомого счастливой невесты. Он угощает тебя коктейлями, ты начинаешь танцевать, веселиться... Ты просыпаешься в номере отеля, вокруг разруха. Невесты рядом с тобой нет. Новости по телевизору выглядят пугающе. На телефоне входящие звонки с неизвестных номеров. Кстати, послезавтра свадьба... Пора что-то предпринять. В спектакле участвует от 2 до 8 человек. Время сеансов разное, подробности по ссылке.

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