экспериментальная танц-драма по мотивам романа Льва Толстого «Анна Каренина». Спектакль погружает зрителя во внутренний мир героини и исследует эмоциональное состояние раскола, который приводит Каренину к трагическому финалу. В фокусе постановки три персонажа: Анна, её сын Серёжа и Вронский. Главные роли исполняют экс-прима Мариинского театра Дарья Павленко и премьер Большого театра Владислав Лантратов. Независимый театральный проект режиссёра Ирины Михеевой и хореографа Ольги Лабовкиной переосмысляет историю героини через призму современного танца, перформанса и визуального искусства. Режиссёр Ирина Михеева.