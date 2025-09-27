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Тверская ул., 23
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от 8000₽ до 25000₽
Возраст 12+
Спектакли
Про событие
экспериментальная танц-драма по мотивам романа Льва Толстого «Анна Каренина». Спектакль погружает зрителя во внутренний мир героини и исследует эмоциональное состояние раскола, который приводит Каренину к трагическому финалу. В фокусе постановки три персонажа: Анна, её сын Серёжа и Вронский. Главные роли исполняют экс-прима Мариинского театра Дарья Павленко и премьер Большого театра Владислав Лантратов. Независимый театральный проект режиссёра Ирины Михеевой и хореографа Ольги Лабовкиной переосмысляет историю героини через призму современного танца, перформанса и визуального искусства. Режиссёр Ирина Михеева.
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