Возраст 16+
Стендап
Про событие
Проверка материала от комиков, возможно тут можно найти для себя любимчика и круто провести воскресный обед! Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту, но команда клуба Stand Up Brothers комфортно разместит в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом, если пришли компанией — сядете вместе, не переживай. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета.
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