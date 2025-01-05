Проверка материала от комиков, возможно тут можно найти для себя любимчика и круто провести воскресный обед! Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту, но команда клуба Stand Up Brothers комфортно разместит в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом, если пришли компанией — сядете вместе, не переживай. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета.