«Дневник Бриджит Джонс» на Хлебозавод №9
Гостиная 9, ул. Новодмитровская 1
Начало:
Завершение:
2500₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Превратили веранду в самый уютный зал города. Пледы, воздух, звёзды и большое кино. О фильме: Одинокая журналистка из Лондона решает изменить свою жизнь. Культовое кино, открывшее эру человечных ромкомов. Свободная рассадка. Занимай лучшее место сам — хоть у края, хоть в самом центре атмосферы. Когда быть: Приходи за 10 минут до сеанса. Успеешь взять напиток, устроиться поудобнее и выдохнуть. Важно: Не забудь паспорт — это единственный строгий пункт в вечере.
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