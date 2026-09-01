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ДнД ваншот

Д.А.Н.Ж.,Профсоюзная улица, 15

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

— Граждане! Расступитесь! Стража понимает вашу обеспокоенность, но у нас есть дела поважнее, чем искать пьяных подростков! — В том-то и дело, что уже нашли. — Ну вот, я и говорил, что нет поводов для паники... — Мёртвыми. Да не просто. Трупам как будто по меньшей мере сотня лет и они полностью иссушены. — Не нагнетай, пусть Следопыты разбираются. Система: ДнД5e (2014) Уровни персонажей: 3 (Подходит для новичков) Доступны все официальные правила. Очки закупки: 27 Если тебе нужна помощь или преген — напиши в личку мастеру: https://vk.ru/id112897320 Запись в теме в вк.

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