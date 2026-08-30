1.5 часа отточенных приколдесов от комика-путешественника — про менталитет, страны, культуры, перелёты и даже история про драку с леди-боем. Кто такой Дмитрий Сверлов? — Единицы знают его как невероятного любовника — Десятки знают его как человека который больше всего в жизни любит крабовый салат и когда люди на его слова делают АХАХАХ — Сотни знают его как участника комедийных проектов на ТНТ, СТС, ТНТ-4, где над его приколам угорали такие мэтры как Слепаков, Белый, Светлаков, Мартиросян, Воля, Соболев. — Тысячи знают его как комика-гастролирующего по всему миру — Миллионы знают по его угарным роликам в интернете