О чём лекция? Почему алмаз является королём драгоценных камней и как он становится бриллиантом? Как алмазы повлияли на мировую политику, Золотой век России и первую войну в XX века? Как находка африканского мальчика создала славу Мерилин Монро и привела к созданию трёх шедевров Голливуда? И, наконец, как благодаря бриллиантам домохозяйки превратились в принцесс? На лекции мы разберём самые известные байки, связанные с алмазами, развенчаем мифы и проведём простой и доступный ликбез о бриллиантах. Кто рассказывает? Дмитрий Романов. Минералог, геммолог, сотрудник Минералогического Музея им. А. Е. Ферсмана РАН. Популяризатор науки, ведущий клуба и ютуб-канала «Камневеды». Занимался поисками алмазов в разных странах.