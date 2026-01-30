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Бриллианты — лучшие друзья девушек

Библиотека по естественным наукам РАН, Малый Знаменский переулок, 11/11

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 2000₽
Возраст 6+

Про событие

О чём лекция? Почему алмаз является королём драгоценных камней и как он становится бриллиантом? Как алмазы повлияли на мировую политику, Золотой век России и первую войну в XX века? Как находка африканского мальчика создала славу Мерилин Монро и привела к созданию трёх шедевров Голливуда? И, наконец, как благодаря бриллиантам домохозяйки превратились в принцесс? На лекции мы разберём самые известные байки, связанные с алмазами, развенчаем мифы и проведём простой и доступный ликбез о бриллиантах. Кто рассказывает? Дмитрий Романов. Минералог, геммолог, сотрудник Минералогического Музея им. А. Е. Ферсмана РАН. Популяризатор науки, ведущий клуба и ютуб-канала «Камневеды». Занимался поисками алмазов в разных странах.

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