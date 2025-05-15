Кандидат социологических наук Пашков Дмитрий расскажет о настольных играх эпохи викингов, их месте и роли в жизни скандинавского общества, а также месте в погребальном обряде на основе ряда археологических находок. Участники мероприятия погрузятся в игровой мир викингов, узнают его историю, отраженную в археологии, исландских сагах и смогут сами поиграть в удивительные настолки суровых северных воинов. Лектор: Дмитрий Пашков — кандидат социологических наук, исследователь древних игр, преподаватель истории, создатель и руководитель издательства исторических настольных игр «Ethnic Board Games – Игры Народов Мира».