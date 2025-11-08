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Серийные убийцы: реальность и мифы в работе полиции

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

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от 1500₽ до 2300₽
Возраст 16+

Про событие

Истории о маньяках будоражат умы и щекочут нервы во все времена. Расцвет жанра тру-крайм принес массу информации об этом криминологическом явлении, но на лекции у тебя будет уникальная возможность поговорить не с журналистом, писателем или блогером, а с экспертом-практиком, человеком, профессионально занимающимся выявлением и поимкой серийных убийц многие годы. Ты узнаешь, почему эта категория преступлений считается самой сложной для расследования, какие методы розыска используются в отечественной и зарубежной полиции, откуда берутся серийные убийцы, можно ли распознать маньяка в окружении и многое другое. Лектор: Дмитрий Миронов. Кандидат психологических наук, автор диссертации «Психологическое обеспечение раскрытия серийных убийств». Старший оперуполномоченный по особо важным делам Отдела по раскрытию убийств Московского уголовного розыска (в отставке). Консультант Главного управления уголовного розыска МВД России, эксперт-спикер федеральных СМИ и интернет-медиа.

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