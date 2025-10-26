Внимание: перенос концерта на 26 октября 2025, 19:00. HighTime Orchestra приглашает в настоящее путешествие в мир Disney и Pixar под живую музыку. Ты услышишь любимые мелодии из мультфильмов, которые покорили миллионы сердец. Ожившие звуки «Короля Льва», волшебные ноты «Красавицы и Чудовища», трогательные мелодии «Бэмби» и зажигательные ритмы «101 далматинца». Это настоящее погружение в детство.