Disney & Pixar. Концерт в оранжерее
просп. Мира, 119, стр. 14
Начало:
Завершение:
от 1750₽ до 3000₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
Внимание: перенос концерта на 26 октября 2025, 19:00. HighTime Orchestra приглашает в настоящее путешествие в мир Disney и Pixar под живую музыку. Ты услышишь любимые мелодии из мультфильмов, которые покорили миллионы сердец. Ожившие звуки «Короля Льва», волшебные ноты «Красавицы и Чудовища», трогательные мелодии «Бэмби» и зажигательные ритмы «101 далматинца». Это настоящее погружение в детство.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи