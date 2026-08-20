На один вечер крыша в самом сердце Москвы превратится в танцпол под открытым небом, где музыка, закат и панорама Замоскворечья создадут атмосферу настоящего летнего праздника. В программе — легендарные русскоязычные хиты 90-х и 2000-х, рок-гимны и поп-песни, которые стали саундтреком целого поколения. Ты будешь подпевать с первых строчек, танцевать без стеснения и заново открывать любимые композиции благодаря авторским аранжировкам группы «Персона». Музыканты виртуозно соединяют узнаваемые мелодии с современным звучанием, сохраняя душу каждой песни и добавляя ей новые краски. Где-то композиции становятся нежнее и проникновеннее, где-то — драйвовее и энергичнее, но неизменно вызывают желание подпевать и наслаждаться каждым мгновением. Тебя ждёт уютная камерная площадка на крыше с великолепным видом на Замоскворечье, живой звук, летний вечер, закат над городом и ощущение, что сцена и зрители становятся единым целым. Этот концерт — для тех, кто хочет не просто послушать музыку, а прожить её вместе с артистами. Вспомнить лучшие моменты своей молодости, встретиться с друзьями, потанцевать, спеть любимые песни и провести вечер, который останется в памяти надолго. В случае непогоды мероприятие пройдёт в уютном пространстве площадки.