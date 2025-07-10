В этот вечер с тобой будет группа Toozy Tunes — совместный проект музыкантов группы Neon Tapehead и артистки LIZ A. Музыка группы основана на элементах и звучаниях классического Электро фанка, диско, хауса, синт вейва и соул музыки с духом 80-х и 90-х, но с современным подходом к саунд-дизайну. За звук группы отвечает Дмитрий Урсул, гитарист таких артистов как Анатолий Цой и лейбла RAAVA Music, а также саунд-продюсер множества артистов из России, США и Европы. Весь саунд проекта сделан благодаря личной коллекции аналоговых винтажных синтезаторов и драм машин Дмитрия. Помимо синтезаторов, Дмитрий играет на TalkBox и на гитаре. В формировании звука проекта помогает басист коллектива — Дмитрий «Mr.GiveaFunk» Вотинцев, коллега Д. Урсула по группе Neon Tapehead. Ну а вишенкой на торте голосом и главной звездой проекта выступает молодая и яркая артистка и вокалистка LIZ A, которая не только пишет тексты и классные вокальные хуки, но ещё и обладает талантами в хореографии. В программе зажигательного вечера: Lizzo — Juice Christal Waters — Gypsy Woman Patrice Raushen — Forget-me-nots Bruno Mars — That's What I Like Bruno Mars — 24k Magic Silk Sonic — Leave the Door Open Bee Gees — Staying Alive Anna Asti — Царица Oliver Cheetham — Get Down Saturday Night Sabrina Carpenter — Espresso Танцы, музыка и веселье, а потом фотографии с захватывающим видом на закате, что может быть лучше летом? По всем вопросам обращайся в WhatsApp: +7 (917) 598-20-51 (Кристина)