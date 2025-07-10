ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

[отменено] Дискотека на крыше. Bruno Mars, Anna Asti от Toozy Tunes

Крыша на Новокузнецкой, Большая Татарская улица, 5

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 27000₽
Возраст 0+
Концерты
Вечеринки
Еда

Про событие

В этот вечер с тобой будет группа Toozy Tunes — совместный проект музыкантов группы Neon Tapehead и артистки LIZ A. Музыка группы основана на элементах и звучаниях классического Электро фанка, диско, хауса, синт вейва и соул музыки с духом 80-х и 90-х, но с современным подходом к саунд-дизайну. За звук группы отвечает Дмитрий Урсул, гитарист таких артистов как Анатолий Цой и лейбла RAAVA Music, а также саунд-продюсер множества артистов из России, США и Европы. Весь саунд проекта сделан благодаря личной коллекции аналоговых винтажных синтезаторов и драм машин Дмитрия. Помимо синтезаторов, Дмитрий играет на TalkBox и на гитаре. В формировании звука проекта помогает басист коллектива — Дмитрий «Mr.GiveaFunk» Вотинцев, коллега Д. Урсула по группе Neon Tapehead. Ну а вишенкой на торте голосом и главной звездой проекта выступает молодая и яркая артистка и вокалистка LIZ A, которая не только пишет тексты и классные вокальные хуки, но ещё и обладает талантами в хореографии. В программе зажигательного вечера: Lizzo — Juice Christal Waters — Gypsy Woman Patrice Raushen — Forget-me-nots Bruno Mars — That's What I Like Bruno Mars — 24k Magic Silk Sonic — Leave the Door Open Bee Gees — Staying Alive Anna Asti — Царица Oliver Cheetham — Get Down Saturday Night Sabrina Carpenter — Espresso Танцы, музыка и веселье, а потом фотографии с захватывающим видом на закате, что может быть лучше летом? По всем вопросам обращайся в WhatsApp: +7 (917) 598-20-51 (Кристина)

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Lucky Day: летний финал
Lucky Day: летний финал

от 1500₽

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Шоу «ПоколениЯ»
Шоу «ПоколениЯ»

от 190₽

Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше
Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше

от 5000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста