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Дискотека 00-х

Территория, Рязанский проспект, 64

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вернись в эпоху Winamp, поучаствуй в съёмке Clan Tv, выиграй классные призы и окунись в атмосферу юности. На входе скажи «Clan» — получи фишку, которую можно обменять на баре, и получить приятный бонус. Dress-code: Стиль 2000-х приветствуется. Бронирование по телефону.

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