Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Вернись в эпоху Winamp, поучаствуй в съёмке Clan Tv, выиграй классные призы и окунись в атмосферу юности. На входе скажи «Clan» — получи фишку, которую можно обменять на баре, и получить приятный бонус. Dress-code: Стиль 2000-х приветствуется. Бронирование по телефону.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи