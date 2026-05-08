В этой комнате, шум трескает голову, вытаскивая и обнажая всё, о чем ты боишься заговорить. Она звучит, как лишение, расстройство, боль и тупость. В этой комнате они и остаются. И ты уходишь свободным. Диджеи: Motherfathers Шишкин Андрей Ким alexei borisov Аркадий Пикунов Скорлупа М один три