Год новый, друзья старые, а диско-клуб — любимый. Классическая форма с долгими сетами от Ковязина, Машкова и Спутника + премьера новой ИПИ лайв-проекта из Петербурга, психоделично и с гитарами отправляющего стереотипы туда, где им самое место. В лайнапе: FCK STEREOTYPES (LIVE) / KOVYAZIN D / MASHKOV / SPUTNIK