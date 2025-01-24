Диско Клуб в Москве
Самокатная улица, 4с11
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1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Год новый, друзья старые, а диско-клуб — любимый. Классическая форма с долгими сетами от Ковязина, Машкова и Спутника + премьера новой ИПИ лайв-проекта из Петербурга, психоделично и с гитарами отправляющего стереотипы туда, где им самое место. В лайнапе: FCK STEREOTYPES (LIVE) / KOVYAZIN D / MASHKOV / SPUTNIK
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