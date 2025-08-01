Ситуация: школа музыки заполучила трехэтажный особняк центре Москвы, сделала в нём пространство для всех, кто любит петь, назвала «графством» и приглашает вечеринку по случаю открытия в Пушкаревом переулке. Что будет: - Мастер-класс от GOGOL SCHOOL: размяться и познакомиться - Огненная лекция про рок-н-ролл от автора подкаста «Искусство для пацанчиков» - Чилл-зона с винилом - Игра «Саундтрек твоей жизни»: рассказываем баечки и подпеваем - Открытый микрофон: проораться от души И ещё просекко, закуски и подарочки и атмосфера графства с камином и диско-шаром. По дресс-коду: ребята ждут людей в бархате и кружевах. Приз за лучший наряд уже подготовлен!