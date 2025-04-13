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Если ты хочешь окунуться в атмосферу прошлого и задуматься о важных вещах в жизни — тебе нужно послушать Discofade. Их музыка заставляет задуматься о времени, когда всё казалось возможным, и напоминает о том, что действительно важно в нашей жизни. Discofade — это настоящее открытие для любителей музыки с глубоким смыслом.
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