ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

[солдаут] Discofade

16 Тонн
ул. Пресненский Вал, д. 6, стр. 1

Начало:

Завершение:

1400₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Если ты хочешь окунуться в атмосферу прошлого и задуматься о важных вещах в жизни — тебе нужно послушать Discofade. Их музыка заставляет задуматься о времени, когда всё казалось возможным, и напоминает о том, что действительно важно в нашей жизни. Discofade — это настоящее открытие для любителей музыки с глубоким смыслом.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше
Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше

от 5000₽

Инструментал Блюз
Инструментал Блюз

от 1000₽

Женский Стендап + Джаз
Женский Стендап + Джаз

от 1590₽

Женский стендап на Сретёнке
Женский стендап на Сретёнке

от 1181₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста