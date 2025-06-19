Кто в будущем получит право использовать внешность человека после смерти? Кто из наследников сможет использовать дипфейк со своими именитыми родственником ради получения прибыли? Можно ли запретить генерировать дипфейки со своим собственным образом после смерти? Стоит ли запретить использовать образы известных политиков, селебрити, глав государств и зачем? И самое главное: как распознать дипфейк, даже если он сделан идеально? Все сегодня пользуются нейросетями, но не все представляют потенциальную опасность их применения, особенно в неправильных руках. Нейросеть — мощная инновация, инструкцию к которой человечеству никто не может дать, так как они развиваются, прогрессируют на наших глазах буквально каждый день. С помощью нейросетей мы можем создать сложный дипфейк, который копирует внешность, голос, стиль поведения и даже имитировать некоторые черты характера человека. Сейчас кто угодно может создать образ практически любого человека, заставить его говорить то, что он никогда бы сам не сказал и «делать» такие вещи, которые этот человек посчитал бы недопустимыми. Лекцию прочтёт Александр Киселёв — кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник Центра исследований и экспертиз, доцент Кафедры международного и публичного права Юридического факультета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.