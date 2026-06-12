Стендап-концерт с участием Димы Илюхина и Мадияра Сатвалдина. Дима Илюхин — стендап-комик из Донецка. В своих монологах он в юмористической форме рассказывает о том, с чем сталкивается он и жители Донецка на фоне актуальных событий. Резидент бара «Standup Patriki», участник «Open Mic» в VK Видео, победитель проекта «Города» на YouTube-канале Standup Patriki, участник «Комьюнити» и «Сторителлинг». Мадияр Сатвалдин — комик с семейной комедией, рассказывает шутки про жену и про всё, что его окружает. Резидент бара «Standup Patriki», победитель «Стендап-феста ТНТ» 2023, победитель шоу «История на миллион».