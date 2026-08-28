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Вечер, который построят вокруг формулы «подтекст = текст − сказанное». Все остальное ты должен додумать сам ;) Начнут с хауса, а дальше — как пойдёт. Примерный маршрут намечен, конечная точка неизвестна. sofia rodina denis kostitsyn novikov tjaata
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